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От 50 до 100 воинов. Зеленский назвал ежедневные потери на востоке Украины

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 18:26
От 50 до 100 воинов. Зеленский назвал ежедневные потери на востоке Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Ежедневно в войне против России на востоке Украины могут гибнуть от 50 до 100 наших воинов. Данное направление является самым сложным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

В частности, президент назвал потери в контексте реакции на петицию об отмене запрета мужчинам призывного возраста выезжать из Украины.

"Сегодня от 50 до 100 людей могут гибнуть у нас на самом сложном направлении, на направлении востока нашей страны. Они защищают нашу свободу и нашу независимость, о которых так все говорят в мире, все говорят, но мы лично очень сильно чувствуем", - отметил Зеленский.

Напомним, до этого в последний раз Зеленский называл потери украинской армии в середине апреля. Тогда в интервью CNN он заявил, что погибли до 3000 военных.

В то же время в Офисе президента объясняли, почему оперативно не раскрывают данные о потерях. По словам Алексея Арестовича, называть точные цифры запрещено до концы войны, поскольку это военная тайна.

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