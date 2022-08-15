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Россияне вечером ударили по двум районам Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Понедельник 15 августа 2022 02:42
Россияне вечером ударили по двум районам Днепропетровской области Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вечером 14 августа оккупанты обстреляли населенные пункты Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника военной администрации города Александра Вилкула.

В последний раз в 19:10 враг из ствольной артиллерии обстрелял открытую территорию села Великая Костромка Зеленодольской громады.

В результате обстрела были повреждены дома, линия электропередач и сельхозпостройки. Пострадавших среди мирного населения нет. Проводится проверка.

Кроме того, в воскресенье вечером россияне трижды обстреляли Никопольский район.

В 19:14 враг произвел три выстрела по береговой линии вблизи села Ильинка Марганецкой городской территориальной громады.

По предварительным данным, потерь нет.

В 19:42 еще три выстрела вблизи с. Приднепровское, Красногригоревская поселковая громада.

Напомним, прошлой ночью россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В результате атаки пострадал один гражданский.

Из-за обстрела оккупантов 13 августа были повреждены электросети в двух общинах Днепропетровской области.

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Днепропетровская область
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