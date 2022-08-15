ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни ввечері вдарили по двох районах Дніпропетровської області

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 15 серпня 2022 02:42
Росіяни ввечері вдарили по двох районах Дніпропетровської області Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Увечері 14 серпня окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Військової адміністрації міста Олександра Вілкула.

Востаннє о 19:10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади.

Унаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, лінія електропередач і сільгоспбудівлі. Постраждалих серед мирного населення немає. Проводиться перевірка.

Крім того, в неділю ввечері росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.

О 19:14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу села Іллінка Марганецької міської територіальної громади.

За попередніми даними, втрат немає.

О 19:42 ще три постріли поблизу с.Придніпровське, Червоногригорівська селищна громада.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. В результаті атаки постраждав один цивільний.

Через обстріл окупантів 13 серпня було пошкоджено електромережі у двох громадах Дніпропетровської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей