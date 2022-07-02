Россияне вчера пытались "убрать за собой" на Змеином, им помогли ВСУ

Российские военные пытались уничтожить военную технику, которую они оставили после отступления с острова Змеиный. Бойцы ВСУ "помогли" им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако, традиционно не справились с поставленной задачей", - рассказал Залужный.

При этом он добавил, что украинские военные "помогли" захватчикам эвакуировать остатки гарнизона с острова.