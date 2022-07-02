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Россияне вчера пытались "убрать за собой" на Змеином, им помогли ВСУ

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 16:37
Россияне вчера пытались "убрать за собой" на Змеином, им помогли ВСУ Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Иван Носальский

Российские военные пытались уничтожить военную технику, которую они оставили после отступления с острова Змеиный. Бойцы ВСУ "помогли" им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако, традиционно не справились с поставленной задачей", - рассказал Залужный.

При этом он добавил, что украинские военные "помогли" захватчикам эвакуировать остатки гарнизона с острова.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили вывод войск с украинского острова Змеиный. Там это назвали "шагом доброй воли".

Позже стало известно, что 1 июля авиация РФ нанесла удар по Змеиному фосфорными бомбами.

Более подробно об освобождении Змеиного из-под оккупации можете узнать в материале РБК-Украина "Украина отбила Змеиный. Почему остров стратегически важен".

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