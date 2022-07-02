Росіяни вчора намагалися "прибрати за собою" на Зміїному, їм допомогли ЗСУ

Російські військові намагалися знищити військову техніку, яку вони залишили після відступу з острова Зміїний. Бійці ЗСУ "допомогли" їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням", - розповів Залужний.

При цьому він додав, що українські військові "допомогли" загарбникам евакуювати залишки гарнізону з острова.