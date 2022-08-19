Россияне утром обстреляли Сумскую область: зафиксировано 14 прилетов

Сумская область с самого утра 19 августа подверглась минометному обстрелу. Российские войска ударили по двум общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Уже около 08:00 из минометов оккупанты накрыли Краснопольскую общину.

Так, с 6 часов утра россияне обстреливали из минометов территорию Белопольской общины. Всего зафиксировано 10 прилетов.

Напомним, утром российские военные совершили пять ракетных ударов по Харькову. В частности, по Киевскому, Немышлянскому и Основянскому районах города. В результате обстрела погибла женщина, которая работала охранником в учебном заведении, куда прилетела ракета.

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