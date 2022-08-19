Росіяни вранці обстріляли Сумську область: зафіксовано 14 прильотів

Сумська область з самого ранку 19 серпня піддалася мінометному обстрілу. Російські війська вдарили по двох громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

Вже близько 08:00 з мінометів окупанти накрили Краснопільську громаду.

Так, з 6 години ранку росіяни обстрілювали з мінометів територію Білопільської громади. Всього зафіксовано 10 прильотів.

Нагадаємо, вранці російські військові здійснили п'ять ракетних ударів по Харкову. Зокрема, по Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста. В результаті обстрілу загинула жінка, яка працювала охоронцем в навчальному закладі, куди прилетіла ракета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.