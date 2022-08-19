Войска РФ нанесли пять ракетных ударов по Харькову, есть жертва
Российские военные под утро совершили пять ракетных ударов по Харькову. В частности, по Киевскому, Немышлянскому и Основянскому районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
В Киевском районе в результате ракетного удара разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском - ракеты попали в два частных дома.
В результате обстрела погибла женщина, которая работала охранником в учебном заведении.
"На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется", - заявил Синегубов.
Напомним, накануне в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.
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