ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне утром обстреливают Харьковский район, - ОВА

Новина українською →
Харьков, Четверг 28 апреля 2022 10:44
Россияне утром обстреливают Харьковский район, - ОВА Фото: россияне обстреливают Харьковский район (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска с утра 28 апреля снова обстреливают Харьковский район. Жителей просят без крайней необходимости не выходить из укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА (ОДА) Олега Синегубова.

"Продолжаем снабжать жителей Харькова и общин области гуманитарной помощью. Работают пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", - добавил он.

Кроме того, по словам Синегубова, за минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову.

"От огня оккупантов пострадали районы: Индустриальный, Киевский. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев", - рассказал глава области.

Он также добавил, что активные бои продолжаются и в Изюме.

"Оккупанты наращивают темпы, пытается наступать в направлениях "Сулыговка - Новая Дмитровка" и "Андреевка - Большая Камышеваха", - пояснил глава региона.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги