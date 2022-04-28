Россияне утром обстреливают Харьковский район, - ОВА
Российские войска с утра 28 апреля снова обстреливают Харьковский район. Жителей просят без крайней необходимости не выходить из укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА (ОДА) Олега Синегубова.
"Продолжаем снабжать жителей Харькова и общин области гуманитарной помощью. Работают пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", - добавил он.
Кроме того, по словам Синегубова, за минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову.
"От огня оккупантов пострадали районы: Индустриальный, Киевский. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев", - рассказал глава области.
Он также добавил, что активные бои продолжаются и в Изюме.
"Оккупанты наращивают темпы, пытается наступать в направлениях "Сулыговка - Новая Дмитровка" и "Андреевка - Большая Камышеваха", - пояснил глава региона.
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