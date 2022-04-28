Росіяни зранку обстрілюють Харківський район, - ОВА
Російські війська зранку 28 квітня знову обстрілюють Харківський район. Мешканців просять без крайньої необхідності не виходити з укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА (ОДА) Олега Синєгубова.
"Продовжуємо забезпечувати жителів Харкова та громад області гуманітарною допомогою. Працюють пункти видачі "Нової пошти» та «Укрпошти", - додав він.
Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу російські війська нанесли 11 артилерійських обстрілів по Харкову.
"Від вогню окупантів постраждали райони: Індустріальний, Київський. Артилерійські, мінометні та танкові удари ворог наносив також по Кулиничам. По області обстрілювали Дергачі, Золочів, Чугуїв",- розповів очільник області.
Він також додав, що Активні бої тривають і в Ізюмі.
"Окупанти нарощують темпи, намагається наступати у напрямках "Сулигівка - Нова Дмитрівка" та "Андріївка - Велика Комишуваха", - пояснив голова регіону.
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