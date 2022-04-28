ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни зранку обстрілюють Харківський район, - ОВА

Новость на русском →
Харьків, Четвер 28 квітня 2022 10:44
Росіяни зранку обстрілюють Харківський район, - ОВА Фото: росіяни обстрілюють Харківський район (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зранку 28 квітня знову обстрілюють Харківський район. Мешканців просять без крайньої необхідності не виходити з укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА (ОДА) Олега Синєгубова.

"Продовжуємо забезпечувати жителів Харкова та громад області гуманітарною допомогою. Працюють пункти видачі "Нової пошти» та «Укрпошти", - додав він.

Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу російські війська нанесли 11 артилерійських обстрілів по Харкову.

"Від вогню окупантів постраждали райони: Індустріальний, Київський. Артилерійські, мінометні та танкові удари ворог наносив також по Кулиничам. По області обстрілювали Дергачі, Золочів, Чугуїв",- розповів очільник області.

Він також додав, що Активні бої тривають і в Ізюмі.

"Окупанти нарощують темпи, намагається наступати у напрямках "Сулигівка - Нова Дмитрівка" та "Андріївка - Велика Комишуваха", - пояснив голова регіону.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші