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Россияне после ударов ВСУ возят боеприпасы под видом "гуманитарки", - ГУР

Фото: россияне после ударов ВСУ возят боеприпасы под видом "гуманитарки" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в Херсонской области начали возить боеприпасы под видом так называемой "гуманитарной помощи". Это произошло после того, как наши бойцы нанесли точные удары по складам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

В частности, в Херсонскую область заехали более 20 "гражданских" грузовиков КамАз.

"Все они окрашены в белый цвет с нанесенными на двери кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия". Реальный доставленный груз - боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях - учреждениях культуры и образования", - сообщает ГУР.

Кроме того, разведка узнала, что одновременно оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений.

"Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав размещается на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.

Известно, что в связи с ожиданием обстрелов со стороны ВСУ периметр усиленно охраняется врагом, выставлено позиции снайперов, которые постоянно наблюдают за частными и многоэтажными домами.

"В случае выявления в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жителей на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой (обыск жилья, изъятия телефонов, опросы)", - рассказывают разведчики.

В общем, в связи массированными ударами ВСУ, военным 1, 2 армейских корпусов ВС РФ запрещено перемещение военной техники в светлое время суток во время перевозки личного состава и военных грузов.

"Из-за чего проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств к передвижению в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта. Аналогичные мероприятия также должны провести другие подразделения российских оккупационных войск", - добавляют в ГУР.

Напомним, как сообщалось ранее, украинские артиллеристы удачно работают по оккупантах, за что у врага проблемы с подвозом боеприпасов и с личным составом.

Отметим, ВСУ уже в течение нескольких недель активно уничтожают позиции российских оккупантов с помощью HIMARS, эффективное использование РСЗО украинскими воинами вызывает восхищение в США.

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