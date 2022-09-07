Россияне ударили по Сумской области из минометов: было 17 прилетов

Российские оккупанты дважды обстреляли Эсманьскую общину Сумской области в среду, 7 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Сообщается, что захватчики атаковали общину из минометов. Всего было 17 прилетов.
К счастью, обошлось без жертв среди мирого населения и разрушений.
Напомним, ночью оккупанты обстреляли приграничье Сумской области. Россияне выпустили более 30 снарядов, применив минометы и САУ.
Вчера захватчики обстреляли семь общин Сумской области. Они выпустили 140 мин и снарядов, сделав около 70 выстрелов из стрелкового оружия.
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