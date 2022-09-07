Оккупанты ночью снова ударили по Сумской области: зафиксировано больше 30 прилетов

Фото: оккупанты ночью снова ударили по Сумской области (Getty Images)

Российские войска ночью 7 сентября в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил более 30 снарядов, применив минометы и САУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Обстрелы со стороны России начались вечером 6 сентября. Враг выпустил из минометов 12 снарядов по территории Хотинской общины. Уже в полночь в Зноб-Новгородской общине было зафиксировано 18 "прилетов" из автоматического гранатомета. Также около двух часов ночи россияне применили самоходные артиллерийские установки и 120-миллиметровые минометы. Удары пришлись по Миропольской общине.