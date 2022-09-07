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Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів: було 17 прильотів

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Сумська область, Середа 07 вересня 2022 21:41
Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів: було 17 прильотів Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Сумській області з мінометів: було 17 прильотів (twitter com tsn ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти двічі обстріляли Есманьську громаду Сумської області у середу, 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Повідомяляється, що загарбники атакували громаду з мінометів. Загалом було 17 прильотів.

На щастя, обійшлося без жертв серед мирого населення та руйнувань.

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли прикордоння Сумської області. Росіяни випустили понад 30 снарядів, застосувавши міномети та САУ.

Вчора загарбники обстріляли сім громад Сумської області. Вони випустили 140 мін і снарядів, зробивши близько 70 пострілів зі стрілецької зброї.

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