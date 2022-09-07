Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів: було 17 прильотів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

На щастя, обійшлося без жертв серед мирого населення та руйнувань.

Повідомяляється, що загарбники атакували громаду з мінометів. Загалом було 17 прильотів.

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли прикордоння Сумської області. Росіяни випустили понад 30 снарядів, застосувавши міномети та САУ.

Вчора загарбники обстріляли сім громад Сумської області. Вони випустили 140 мін і снарядів, зробивши близько 70 пострілів зі стрілецької зброї.

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