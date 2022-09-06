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Россияне ударили по Сумской области из минометов и артиллерии: повреждены жилые дома

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Сумы, Вторник 06 сентября 2022 12:53
Россияне ударили по Сумской области из минометов и артиллерии: повреждены жилые дома Фото: россияне ударили по Сумской области из минометов и артиллерии (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска 6 сентября в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В сторону населенных пунктов враг выпустил 36 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночью и утром враг обстреливал территории Белопольской и Шалыгинской общин из минометов и артиллерии. Зафиксировано 36 прилетов", - написал он.

Отмечается, что жертв в результате обстрелов нет. Однако в селе Волфино повреждены жилые дома.

Напомним, вчера российские войска также обстреляли приграничье Сумской области. Всего враг выпустил более сотни боеприпасов.

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Сумская область Российская Федерация
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