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Оккупанты выпустили более сотни снарядов по Сумской области: в ОВА показали последствия

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Сумы, Понедельник 05 сентября 2022 15:50
Оккупанты выпустили более сотни снарядов по Сумской области: в ОВА показали последствия Фото: оккупанты выпустили более сотни снарядов по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью и утром 5 сентября российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего враг выпустил более сотни боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Больше всех от обстрелов пострадала Белопольская община. Там вследствие ударов повреждены дома и ЛЭП. Около 25 семей остались без света.

Фото: последствия обстрелов приграничья Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Всего с начала суток оккупанты обстреляли пять общин Сумской области:

  • Белопольскую общину. В 23:30 в результате минометного обстрела (8 прилетов) поврежден частный дом и линия электропередач (25 абонентов без электроснабжения). Также пострадал автомобиль, а в некоторых домах вылетели окна.
  • Миропольскую общину. С 02:00 российские войска били из минометов (14 прилетов). Утром обстрел продолжился из артиллерии (22 прилета). Повреждены линии электропередач и здание сельсовета.
  • Хотинскую общину. Оккупанты ночью вели минометный огонь. Всего зафиксировано около 26 прилетов.
  • Шалигинскую общину. Утром враг открыл стрельбу из стрелкового оружия. Позже последовал минометный обстрел (18 прилетов).
  • Середино-Будскую общину. После 10 утра оккупанты выпустили 8 мин по региону.

Ранее мы писали, что в понедельник после обеда, 5 сентября, российские оккупанты нанесли удары из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области. Вследствие обстрела есть жертвы.

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