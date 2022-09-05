Оккупанты выпустили более сотни снарядов по Сумской области: в ОВА показали последствия
Ночью и утром 5 сентября российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего враг выпустил более сотни боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Больше всех от обстрелов пострадала Белопольская община. Там вследствие ударов повреждены дома и ЛЭП. Около 25 семей остались без света.
Фото: последствия обстрелов приграничья Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Всего с начала суток оккупанты обстреляли пять общин Сумской области:
- Белопольскую общину. В 23:30 в результате минометного обстрела (8 прилетов) поврежден частный дом и линия электропередач (25 абонентов без электроснабжения). Также пострадал автомобиль, а в некоторых домах вылетели окна.
- Миропольскую общину. С 02:00 российские войска били из минометов (14 прилетов). Утром обстрел продолжился из артиллерии (22 прилета). Повреждены линии электропередач и здание сельсовета.
- Хотинскую общину. Оккупанты ночью вели минометный огонь. Всего зафиксировано около 26 прилетов.
- Шалигинскую общину. Утром враг открыл стрельбу из стрелкового оружия. Позже последовал минометный обстрел (18 прилетов).
- Середино-Будскую общину. После 10 утра оккупанты выпустили 8 мин по региону.
Ранее мы писали, что в понедельник после обеда, 5 сентября, российские оккупанты нанесли удары из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области. Вследствие обстрела есть жертвы.
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