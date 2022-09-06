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Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів і артилерії: пошкоджено житлові будинки

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Суми, Вівторок 06 вересня 2022 12:53
Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів і артилерії: пошкоджено житлові будинки Фото: росіяни вдарили по Сумській області з мінометів і артилерії (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська 6 вересня в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. У бік населених пунктів ворог випустив 36 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Вночі та вранці ворог обстрілював території Білопільської та Шалигінської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів", - написав він.

Зазначається, що жертв внаслідок обстрілів немає. Однак у селі Волфине пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли прикордоння Сумської області. Всього ворог випустив більше сотні боєприпасів.

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Сумская область Російська Федерація
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