Россияне ударили ракетой по центру Днепра, есть раненые

По словам мэра, пока непонятно куда враг стрелял и с какой целью.

"Твари на День Города решили нас "поздравить" и ударили по центру Днепра ракетой. Предварительно, погибших нет. Но есть раненые", - написал он.

Он добавил, что масштаб разрушений уточняется.

Напомним, в Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов.

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