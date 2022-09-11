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Росіяни вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені

Фото: росіяни вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Дніпру, є поранені.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.

За словами мера, поки незрозуміло куди ворог стріляв і з якою метою.

"Тварі на День міста вирішили нас "привітати" і вдарили по центру Дніпра ракетою. Попередньо, загиблих немає. Але є поранені", - написав він.

Він додав, що масштаб руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч ghjnb 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів.

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Дніпро