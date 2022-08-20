Росіяни вдарили ракетами по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Харкову і передмістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Прильоти" були в одному районі.

"Прильоти" ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Немишлянському районі та в передмісті Харкова. Попередньо без жертв і постраждалих", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли два гуртожитки в Харкові. В результаті атак багато людей загинуло і постраждало.

Як заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Росія хоче перетворити Харків на Алеппо.

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