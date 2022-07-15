Россияне ударили по Одесской области тремя ракетами

Оккупанты продолжают обстреливать южные регионы Украины. Сегодня кремлевские наемники запустили три ракеты по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко .

По его словам, противник нанес ракетный удар тремя ракетами по территории области. Одну ракету удалось сбить ПВО. Пострадавших нет.

Напомним, в этот же день на мине в Одесской области подорвался мужчина, который решил искупаться в море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.