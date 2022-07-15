В Одесской области мужчина подорвался на мине
Фото: в Одесской области мужчина подорвался на мине (Getty Images)
15 июля в Одесской области подорвался мужчина, который решил искупаться в море. Ему оторвало голову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталью Гуменюк.
"Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море.Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно после шторма к берегам Одесской области приплыла вражеская морская мина.
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