ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области мужчина подорвался на мине

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 18:07
В Одесской области мужчина подорвался на мине Фото: в Одесской области мужчина подорвался на мине (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

15 июля в Одесской области подорвался мужчина, который решил искупаться в море. Ему оторвало голову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталью Гуменюк.

"Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море.Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно после шторма к берегам Одесской области приплыла вражеская морская мина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года