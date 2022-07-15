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Россияне ударили по Одесской области тремя ракетами

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Украина, Пятница 15 июля 2022 19:51
Россияне ударили по Одесской области тремя ракетами Фото: войска РФ запустили три ракеты по Одесской области (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты продолжают обстреливать южные регионы Украины. Сегодня кремлевские наемники запустили три ракеты по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

По его словам, противник нанес ракетный удар тремя ракетами по территории области. Одну ракету удалось сбить ПВО. Пострадавших нет.

Напомним, в этот же день на мине в Одесской области подорвался мужчина, который решил искупаться в море.

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