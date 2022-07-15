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Росіяни вдарили по Одеській області трьома ракетами

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 19:51
Росіяни вдарили по Одеській області трьома ракетами Фото: війська РФ запустили три ракети по Одеській області (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти продовжують обстрілювати південні регіони України. Сьогодні кремлівські найманці запустили три ракети по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

За його словами, противник наніс ракетний удар трьома ракетами по території області. Одну ракету вдалося збити ППО. Постраждалих немає.

Нагадаємо, цього ж дня на міні в Одеській області підірвався чоловік, який вирішив скупатися у морі.

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