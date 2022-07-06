Россияне ударили по Херсонской области из "Градов": есть погибший и раненый

Российские войска утром обстреляли Херсонскую область из "Градов". Под обстрел попали села Заградовка и Малая Шестерня. В результате погиб человек, еще один получил травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
Также из-за обстрелов пострадала деревня В результате обстрела предприятия значительные повреждения получили сооружения и техника.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в центральный корпус местного университета.
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