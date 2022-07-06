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Росіяни вдарили по Херсонській області з "Градів": є загиблий і поранений

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область з Градів (facebook.com/khersonpolice)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці обстріляли Херсонську область з "Градів". Під обстріл потрапили села Заградівка та Мала Шестерня. В результаті загинула людина, ще одна отримала травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Також через обстріли постраждало село В результаті обстрілу підприємства значні пошкодження отримали споруди і техніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила в центральний корпус місцевого університету.

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