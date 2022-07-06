Росіяни вдарили по Херсонській області з "Градів": є загиблий і поранений

Російські війська вранці обстріляли Херсонську область з "Градів". Під обстріл потрапили села Заградівка та Мала Шестерня. В результаті загинула людина, ще одна отримала травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.
Також через обстріли постраждало село В результаті обстрілу підприємства значні пошкодження отримали споруди і техніка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила в центральний корпус місцевого університету.
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