Россияне ударили фосфорными снарядами по Сумской области

Российские войска применили фосфорные снаряды при обстреле Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"При обстреле юношеской общины россияне применили фосфорные снаряды", - написал Живицкий.
Он добавил видео из юношеской общины, которую россияне обстреляли из "Градов".
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, вчера в Сумской области на мине подорвалась полицейская машина. Во время разминирования взорвалась еще одна мина, в результате чего один человек погиб, 7 ранены.
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