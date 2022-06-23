Росіяни вдарили фосфорними снарядами по Сумській області

Російські війська застосували фосфорні снаряди при обстрілі Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди", - написав Живицький.
Він додав відео з Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з "Градів".
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, вчора у Сумській області на міні підірвалася поліцейська машина. Під час розмінування здетонувала ще одна міна, внаслідок чого одна людина загинула, 7 поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.