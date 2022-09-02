Россияне ударили по детскому саду в Славянске: мэр показал последствия

Российские войска нанесли очередной удар по Славянску. Вражеские ракеты попали прямо в детский садик. От удара здание разрушено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.
"Город снова обстреляли. Разрушен детский сад "Теремок" на ул. Торской. К счастью, жертв нет", - сообщил он.
Судя по фото, оккупанты нанесли прямой удар по детскому саду, полностью разрушив объект гражданской инфраструктуры.
Напомним, ночью 2 сентября российские войска вновь атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Из "Градов" оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, один человек получил ранения.
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