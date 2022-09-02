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Оккупанты снова накрыли Никопольский район из "Градов": есть раненый

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Днепр, Пятница 02 сентября 2022 08:37
Оккупанты снова накрыли Никопольский район из "Градов": есть раненый Фото: оккупанты снова накрыли Никопольский район из "Градов" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 2 сентября российские войска вновь атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Из "Градов" оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрелов в Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина. Он передвигался на машине в попытке спастись от обстрелов. Однако вражеский снаряд упал прямо возле автомобиля.

"Человек в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - рассказал Резниченко.

Также от российской атаки пострадали два села Красногригорьевской общины. Вследствие обстрелов один дом полностью уничтожен, еще 16 - повреждены.

Кроме того, вражеские снаряды задели помещение местного лицея. Также удары пришлись по шазопроводу и ЛЭП. Без света остались более 2000 человек, без воды - почти 5000. На месте уже работают аварийные бригады.

Напомним, в ночь на 2 сентября оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате атаки врага жертв или пострадавших нет.

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Никополь ракетный удар Российская Федерация
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