Росіяни вдарили по дитячому садку в Слов'янську: мер показав наслідки

Російські війська завдали чергового удару по Слов'янську. Ворожі ракети потрапили прямо в дитячий садок. Від удару будівля зруйнована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.
"Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській. На щастя, жертв немає", - повідомив він.
Судячи з фото, окупанти завдали прямого удару по дитячому садку, повністю зруйнувавши об'єкт цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, вночі 2 вересня російські війська знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. З "Градів" окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, одна людина отримала поранення.
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