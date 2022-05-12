UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по Дергачах под Харьковом: есть жертва и 3 раненых

Фото: россияне ударили по Дергачам под Харьковом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 мая утром российские войска обстреляли Дергачи Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, минувшие сутки прошли в Харькове сравнительно тихо, враг не наносил ударов по самому городу, однако от обстрелов страдают населенные пункты области.

"Сегодня утром враг нанес рентного удар по Дергачах. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших", - написал Синєгубов.

Также из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области в результате обстрелов 1 человек погиб, а 10 травмированных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины