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Росіяни вдарили по Дергачах під Харковом: є жертва та 3 поранених

Фото: росіяни вдарили по Дергачах під Харковом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 травня вранці російські війська обстріляли Дергачі Харківської області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, минула доба пройшла в Харкові порівняно тихо, ворог не завдавав ударів по самому місту, однак від обстрілів потерпають населені пункти області.

"Сьогодні вранці ворог завдав рентного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, 3 постраждалих", - написав Синєгубов.

Також із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по Лозівській громаді у Харківській області.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області внаслідок обстрілів 1 людина загинула, а 10 травмованих.

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ХарківВійна Росії проти України