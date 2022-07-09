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Россияне убили более 100 украинских спортсменов и тренеров

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Киев, Суббота 09 июля 2022 16:14
Россияне убили более 100 украинских спортсменов и тренеров Фото: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабной войны в боях с российскими войсками и в результате обстрелов погибли более 100 украинских спортсменов и тренеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

"Россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они герои, лучшие из самых лучших наших людей", - отметил он.

Кроме того, четверо спортсменов ранены, еще 22 находятся в российском плену. Украинская сторона пытается вернуть их домой.

Также Гутцайт подчеркнул, что на сегодня свыше 3 000 спортсменов с оружием защищают Украину. На волонтерском фронте - более 1 100 спортсменов и тренеров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом заявлял о гибели 89 украинских спортсменов и тренеров.

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