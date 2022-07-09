Росіяни вбили понад 100 українських спортсменів і тренерів
З початку повномасштабної війни в боях з російськими військами ітав результаті обстрілів загинули понад 100 українських спортсменів і тренерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.
"Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою і від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі і діти. Всі вони герої, кращі з найкращих наших людей", - зазначив він.
Крім того, четверо спортсменів поранені, ще 22 перебувають у російському полоні. Українська сторона намагається повернути їх додому.
Також Гутцайт підкреслив, що на сьогодні понад 3 000 спортсменів зі зброєю захищають Україну. На волонтерському фронті - понад 1 100 спортсменів і тренерів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом заявляв про загибель 89 українських спортсменів і тренерів.
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