UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне не тянут. Фронт от Авдеевки до Марьинки отдали "ЛДНР", - Арестович

Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Российские войска уже не тянут весь фронт войны против Украины. Участок в Донецкой области отдали боевикам так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Они не тянут фронт… Безумие, которое творится сейчас от Авдеевки до Марьинки - вот эти отчаянные атаки Песков и так далее. Это фронт, который полностью отдали так называемым "ДНР" и "ЛНР", там россиян нет. Они убивают себя об укрепления, которые создавались 8 лет. Результатом может быть, что они на отдельных направлениях продвинутся на несколько сотен метров или километр и кончатся физически. Москва их тупо списывает", - отметил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина оценил соотношение войск России и Украины в Донецкой области, где разворачивается один из главных фронтов российско-украинской войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины