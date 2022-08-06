Россияне не тянут. Фронт от Авдеевки до Марьинки отдали "ЛДНР", - Арестович

Российские войска уже не тянут весь фронт войны против Украины. Участок в Донецкой области отдали боевикам так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Они не тянут фронт… Безумие, которое творится сейчас от Авдеевки до Марьинки - вот эти отчаянные атаки Песков и так далее. Это фронт, который полностью отдали так называемым "ДНР" и "ЛНР", там россиян нет. Они убивают себя об укрепления, которые создавались 8 лет. Результатом может быть, что они на отдельных направлениях продвинутся на несколько сотен метров или километр и кончатся физически. Москва их тупо списывает", - отметил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина оценил соотношение войск России и Украины в Донецкой области, где разворачивается один из главных фронтов российско-украинской войны.

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