Росіяни не тягнуть. Фронт від Авдіївки до Мар'їнки віддали "ЛДНР", - Арестович

Російські війська вже не тягнуть весь фронт війни проти України. Ділянку в Донецькій області віддали бойовикам так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Вони не тягнуть фронт... Божевілля, яке твориться зараз від Авдіївки до Мар'їнки - ось ці відчайдушні атаки Пісків і так далі. Це фронт, який повністю віддали так званим "ДНР" і "ЛНР", там росіян немає. Вони вбивають себе об укріплення, які створювалися 8 років. Результатом може бути, що вони на окремих напрямках просунуться на кілька сотень метрів або кілометр і закінчаться фізично. Москва їх тупо списує", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов в коментарі РБК-Україна оцінив співвідношення військ Росії та України у Донецькій області, де розгортається один з головних фронтів російсько-української війни.

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