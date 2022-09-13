Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, наши бойцы продолжают закреплять свои достижения в Харьковской области. Так, ВСУ удалось восстановить контроль над населенными пунктами в северо-восточной части региона на линии Веселое-Волчанск. Деоккупированное Дворичне, Терновое, Богородичное.

Российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинские бойцы освободили восточную часть Харьковской области, поэтому оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

По данным ISW, некоторые украинские силы уже передислоцируются из Харьковской области на юго-запад Донецкой области, при этом российское командование не предоставляет приоритета укреплению уязвимых позиций к востоку от реки Оскол.

Аналитики указывают, что возвращение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары вдоль трассы Изюм-Славянск. Так, 12 сентября россияне не наносили артиллерийских ударов на Славянском направлении, вероятно, речь идет о населенных пунктах к северо-западу от Славянска на трассе Е40.

Донбасс

По информации карт, по состоянию на 12 сентября войска РФ продолжали наземные обстрелы Донецкой области, в частности линии соприкосновения. При этом украинские войска отбили вражеские наземные наступления на населенные пункты вокруг Бахмута и Авдеевки.

Сообщается, что самым активным пунктом военного противостояния остается район к востоку от Гуляйполя. Предполагается, что ВСУ якобы в ближайшее время могут начать контрнаступление в районе Угледара, но официальных подтверждений пока нет.

Юг

По данным карт ISW, украинские войска достигают ощутимых успехов в Херсонской области. Так, наши бойцы проникли на линию фронта на глубину от 4 до 12 км в неопределенных районах, что составляет более 500 квадратных километров освобожденной территории.

В частности, украинские войска освободили 13 населенных пунктов, в том числе Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

За минувшие сутки, учитывая данные карт, ВСУ удалось продвинуться еще ближе к Херсону. Аналитики предполагают, что россиянам пришлось отступить от Киселевки, что в 15 километрах от областного центра.

При этом не мало важным является то, что в таком случае украинские силы окажутся максимально близко от позиций врага в Чернобаевке в случае подтверждения этих данных.

Между тем на Запорожском направлении не проводится никаких дополнительных наземных атак. Россия использует лишь огневую мощь, продолжая бить по мирному населению Днепропетровской области с помощью обстрелов с захваченного ими берега Днепра.