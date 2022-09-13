Росіяни втрачають позиції, а ЗСУ продовжують контрнаступ: карти боїв на ранок 13 вересня

Українські бійці продовжують своє просування в Харківській області, а росіяни втрачають свої позиції, не взмозі їх знову зміцнити. Тим часом ЗСУ також досягає відчутних успіхів і на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карт Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, наші бійці продовжують закріплювати свої досягнення у Харківській області. Так, ЗСУ вдалося відновити контроль над населеними пунктами у північно-східній частині регіону на лінії Веселе-Вовчанськ. Деокуповані Дврічна, Тернова, Богородичне.

Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українські бійці звільнили східну частину Харківської області, тож окупанти активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.

За даними ISW, деякі українські сили вже передислоковуються з Харківської області на південний захід Донецької області, При цьому російське командування не надає пріоритету зміцненню вразливих позицій на схід від річки Оскіл.

Аналітики вказують, що повернення Україною Ізюма, ймовірно, погіршило здатність російських військ завдавати артилерійських ударів уздовж траси Ізюм-Слов’янськ. Так, 12 вересня росіяни не завдавали артилерійських ударів на слов'янському напрямку, ймовірно, йдеться про населені пункти на північний захід від Слов'янська на трасі Е40.

Донбас

За інформацією карт, станом на 12 вересня війська РФ продовжували наземні обстріли Донецької області, зокрема лінії зіткнення. При цьому українські війська відбили ворожі наземні наступи на різні населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки.

Повідомляється, що найбільш активним районом військового протистояння залишається район на схід від Гуляйполя. Припускається, що ЗСУ нібито найближчим часом можуть розпочати контрнаступ у районі Вугледару, але офіційних підтверджень наразі немає.

Південь

За даними карт ISW, українські війська досягають відчутних успіхів у Херсонській області. Так, наші бійці проникли на лінію фронту на глибину від 4 до 12 км у невизначених районах, що становить понад 500 квадратних кілометрів звільненої території.

Зокрема, українські війська звільнили 13 населених пунктів, у тому числі Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

За минулу добу, з огляду на дані карт, ЗСУ вдалося просунутися ще ближче до Херсона. Аналітики припускають, що росіянам довелося відступити від Киселівки, що за 15 кілометрів від обласного центру.

При цьому не мало важливим є те, що в такому випадку українські сили опиняться максимально близько від позицій ворога в Чорнобаївці у разі підтвердження цих даних.

Тим часом на Запорізькому напрямку ворогом не проводиться жодних додаткових наземних атак. Росія використовує лише вогневу міць, продовжуючи бити по мирному населенню Дніпропетровської області за допомогою обстрілів із захопленого ними берега Дніпра.