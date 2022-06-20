UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне в Старобельске пытаются согнать аграриев в колхоз, - разведка

Фото: последствия обстрелов Старобельска (facebook comMNS GOV UA)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты в Старобельске (Луганская область) пытаются согнать местных аграриев в колхоз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний

"Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий - создание "нового сельскохозяйственного предприятия, по принципу коллективного хозяйства", - говорится в сообщении.

По данным разведки, сотрудникам обещают заработные платы не выше 10 000 российских рублей (менее 5 000 гривен). Те, кто согласится на такие условия, должны вернуться на рабочие места до июня и принять российское гражданство до сентября.

Напомним, ранее сообщалось, в оккупированном Бердянске россияне пытаются создать иллюзию больших очередей желающих получить российский паспорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтаробельскВойна России против Украины