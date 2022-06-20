Росіяни у Старобільську намагаються зігнати аграріїв у колгосп, - розвідка

Російські окупанти в Старобільську (Луганська область) намагаються зігнати місцевих аграріїв в колгосп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони.
Повідомляється, що окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній
"Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій - створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, співробітникам обіцяють заробітні плати не вище 10 000 російських рублів (менше 5 000 гривень). Ті, хто погодиться на такі умови, повинні повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, в окупованому Бердянську росіяни намагаються створити ілюзію великих черг охочих отримати російський паспорт.
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