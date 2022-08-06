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Россияне стали первыми в мире, кто использует АЭС для террора, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Президент констатировал серьезное обострение вокруг ЗАЭС.

"Российские террористы стали первыми в мире, использующими для террора атомную станцию, крупнейшую в Европе. Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях против России за создание такой глобальной угрозы", - заявил он.

Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

МАГАТЭ заявило, что вчерашний обстрел россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

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Владимир Зеленский