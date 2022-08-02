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Россияне собрали на юге около 30 БТГ, но имеют большие проблемы, - Арестович

Фото: Советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Россияне собрали в Херсонской области около 30 батальонно-тактических групп и готовят наступление на Николаев и Кривой Рог. Однако степень боеготовности этих сил вызывает серьезные сомнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

По его словам, на правом берегу Днепра сейчас находится 22-25 тысяч войск врага. Всего было 12-15 тысяч, прибавили около 10 тысяч.

Чиновник отметил, что оккупантам поставили задачу быть готовыми к наступлению на Николаев и Кривой Рог до 6 августа. Тем не менее, сроки итоговой подготовки могут смещаться.

Впрочем, Арестович убежден, что наступление будет провальным, а ВСУ отобьют атаку.

"Хочу предупредить жителей Кривого Рога и Николаева - ничего у них не получится. Степень боевой готовности этих войск вызывает... они, мягко говоря, не очень боеготовые - дутые штаты, не хватает людей, морально-психологическое, техническое состояние оставляет желать лучшего", - добавил советник главы ОП.

Напомним, российские оккупанты в Херсонской области бегут с поля боя. Для этого они притворяются гражданскими.

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