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Росіяни не зможуть взяти Бахмут і Сіверськ. Арестович назвав причину

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Бахмут, П'ятниця 12 серпня 2022 22:24
Росіяни не зможуть взяти Бахмут і Сіверськ. Арестович назвав причину Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Нинішні темпи просування російських військ в Донецькій області не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Темпи, масштаби і ціна за це просування такі, що вони не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста. Все це, в кращому випадку, закінчиться в околицях цих міст. Повторення Лисичанська і Сєвєродонецька не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська домоглися часткового успіху в просуванні на Бахмут і намагаються закріпитися на нових позиціях.

Бахмут в останні дні став прифронтовим містом, противник його постійно обстрілює, що супроводжується жертвами серед мирних жителів.

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Бахмут Олексій Арестович
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