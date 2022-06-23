Росіяни зможуть оформити українську візу у 8 містах РФ, але вона не гарантуватиме в'їзд

Росіяни зможуть оформити українську візу у 8 містах РФ через візові центри VFS Global, проте вона не гарантуватиме вільний в'їзд в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олег Ніколенко в інтерв'ю Deutsche Welle .

Видавати українські візи буде незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри, оскільки українські консульства не працюють в РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

"Можна буде скористатися візовими центрами у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. А громадяни Росії, які знаходяться в третіх країнах, можуть звертатися за візою до українських дипустанов у цих країнах", - сказав Ніколенко.

Проте візи будуть видавати не всім росіянам. Так, тим громадянам, що є у санкційних списках, а також тим, хто є переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, буде відмовлено.

Речника МЗС зазначив, що українська віза не гарантуватиме вільний в'їзд в Україну. Остаточне рішення щодо перетину кордону ухвалюватимуть співробітники Державної прикордонної служби.