Россияне следующие пять дней будут равнять Луганскую область с землей, - Гайдай

В Луганской области продолжаются тяжелые бои, российские войска не прекращают штурмовать населенные пукты, подконтрольные Украине. Сейчас ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, командующий армией РФ получил две задачи - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.
"В ближайшее время со стороны России будет увеличено количество обстрелов, они будут бить из артиллерии. Луганскую область будут пытаться сравнять с землей. У них другой тактики нет", - сказал Гайдай.
Он добавил, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек. А из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.
Напомним, на Лиманском направлении враг не прекращает штурмовать украинские позиции и населенные пункты. Во время одного из таких наступлений русские понесли значительные потери в живой силе и технике.
Военные заявили, что оккупанты выпустили сразу несколько ракет из Каспийского моря одну из них сбили.