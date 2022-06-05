RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни наступні п'ять днів будуть рівняти Луганську область з землею, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Луганській області тривають важкі бої, російські війська не припиняють штурмувати населені пукти, підконтрольні Україні. Наразі ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ - Бахмут.

"Найближчим часом з боку Росії буде збільшена кількість обстрілів, вони битимуть з артилерії. Луганську область намагатимуться зрівняти з землею. У них іншої тактики немає", - сказав Гайдай.

Він додав, що евакуація із Сєвєродонецька наразі неможлива: в місті залишаються близько 15 тисяч осіб. А із Лисичанська 5 червня врятували 98 людей.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку ворог не припиняє штурмувати українські позиції та населені пункти. Під час одного із таких наступів росіяни зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Військові заявили, що окупанти випустили відразу декілька ракет з Каспійського моря, одну з них збили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні