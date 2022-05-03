UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне штурмуют Луганскую область круглосуточно, - Гайдай

Фото: россияне штурмуют Луганскую область круглосуточно (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Луганская область постоянно подвергается обстрелам. Пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горной общине - по меньшей мере 12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Однако мы не знаем сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты общины круглосуточно. Сгорело 10 домов в Ореховом, еще два - в Золотом, - добавил он.

По словам Гайдая, враг за сутки обстрелял Северодонецк 8 раз.

"Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем ​​занялось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники", - рассказал глава региона.

Из-под обстрелов и завалов удалось спасти три человека.

Как сообщалось, военные эксперты не исключают, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российские оккупанты не смогут занять его во время штурма. Город может стать вторым Мариуполем.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецкПопаснаяВойна в Украине