Россияне штурмуют Луганскую область круглосуточно, - Гайдай

"Однако мы не знаем сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты общины круглосуточно. Сгорело 10 домов в Ореховом, еще два - в Золотом, - добавил он.

По словам Гайдая, враг за сутки обстрелял Северодонецк 8 раз.

"Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем ​​занялось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники", - рассказал глава региона.

Из-под обстрелов и завалов удалось спасти три человека.