Россияне штурмуют Луганскую область круглосуточно, - Гайдай

Луганская область постоянно подвергается обстрелам. Пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горной общине - по меньшей мере 12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Однако мы не знаем сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты общины круглосуточно. Сгорело 10 домов в Ореховом, еще два - в Золотом, - добавил он.
По словам Гайдая, враг за сутки обстрелял Северодонецк 8 раз.
"Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем занялось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники", - рассказал глава региона.
Из-под обстрелов и завалов удалось спасти три человека.
Как сообщалось, военные эксперты не исключают, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российские оккупанты не смогут занять его во время штурма. Город может стать вторым Мариуполем.
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