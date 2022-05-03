RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни штурмують Луганську область цілодобово, - Гайдай

Фото: росіяни штурмують Луганську область цілодобово (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Луганська область постійно зазнає обстрілів. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді - щонайменше 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Однак ми не знаємо скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово. Згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два - в Золотому, - додав він.

За словами Гайдая, ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк 8 разів.

"Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста. Вже вдень зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки. В одній із квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки", - розповів очільник регіону.

З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати три людини.

Як повідомлялося, військові експерти не відкидають, що Сєвєродонецьк може потрапити в облогу після того, як російські окупанти не зможуть зайняти його під час штурму. Місто може стати другим Маріуполем.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськСєвєродонецькПопаснаяВійна в Україні