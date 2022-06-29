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Россияне сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью в Луганской области, - Гайдай

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Среда 29 июня 2022 22:56
Россияне сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью в Луганской области, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (tribun)
Автор: Иван Носальский

Российские военные пытались уничтожить склад с гуманитарной помощью в Луганской области при помощи авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв", - рассказал Гайдай.

По его словам, россияне продолжают попытки захвата Лисичанска. Город находится под постоянным обстрелом. Там остается около 15 тысяч мирных жителей.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области один за другим взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага.

Также мы писали, что в воскресенье, 26 июня, украинские спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Вывезти удалось шестерых людей.

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