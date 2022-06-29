Россияне сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью в Луганской области, - Гайдай

Российские военные пытались уничтожить склад с гуманитарной помощью в Луганской области при помощи авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв", - рассказал Гайдай. По его словам, россияне продолжают попытки захвата Лисичанска. Город находится под постоянным обстрелом. Там остается около 15 тысяч мирных жителей.