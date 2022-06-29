Россияне сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью в Луганской области, - Гайдай
Российские военные пытались уничтожить склад с гуманитарной помощью в Луганской области при помощи авиабомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв", - рассказал Гайдай.
По его словам, россияне продолжают попытки захвата Лисичанска. Город находится под постоянным обстрелом. Там остается около 15 тысяч мирных жителей.
Напомним, ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области один за другим взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага.
Также мы писали, что в воскресенье, 26 июня, украинские спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Вывезти удалось шестерых людей.
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